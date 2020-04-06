На Закарпатті зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу
Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє журналіст Віталій Глагола, інформує RegioNews.
"Це друга жертва коронавірусу в області. Чоловік помер прямо у кареті швидкої допомоги при транспортуванні із Мукачева в обласну інфекційну клінічну лікарню. Не доїхав до лікарні 500 метрів і перестав дихати в кареті швидкої поблизу ТЦ "Дастор". Чоловік мав 61 рік. Точну причину сметрі встановить розтин. Інформація отримана із двох джерел, незалежних між собою", - пише журналіст.
Нагадаємо, на Закарпатті зафіксували першу смерть від COVID-19 - померла матір заввідділу поліклініки. В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус.
У 35 закарпатців методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.
Двоє хворих з встановленим діагнозом COVID-19 знаходяться у тяжкому стані.
Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала.
Станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
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