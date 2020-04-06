Перша смерть на Закарпатті: від COVID-19 померла матір заввідділу поліклініки

В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус

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В Іршаві померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Гетманенка у Facebook.

Одна особа зі встановленим діагнозом COVID-19 померла, пише голова.

Про COVID-19 на Закарпатті станом на 9:00 6.04 Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті,... Опубліковано Олексієм Гетманенком Неділя, 5 квітня 2020 р.

"На жаль, на Закарпатті є перша смерть від COVID-19. В Іршаві сьогодні вночі померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус. Останні кілька днів жінка була на апараті штучної вентиляції легень", - повідомляє на своєму телеграм-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола.

Цю інформацію йому підтвердив у телефонному режимі головний лікар Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

"Крім того, за наявною в мене інформацією, померла жінка є мамою завідуючого поліклінічного відділення Іршавської районної лікарні. Тож, сподіваюсь, що він і інший медперсонал будуть здорові", - додає журналіст.

За інформацією Гетманенка, у 35 закарпатців методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.

Двоє хворих з встановленим діагнозом COVID-19 знаходяться у тяжкому стані.

Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат.

Станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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