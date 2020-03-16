В МЗС заявили про сімох інфікованих коронавірусом українців

У сімох громадян України, які перебувають за кордоном, виявили коронавірусну інфекцію Covid-19

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У сімох громадян України, які перебувають за кордоном, виявили коронавірусну інфекцію Covid-19

Про це на брифінгу 16 березня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

"Інфіковано наразі 7 громадян", сказав Кулеба.

Він також додав, що сотні громадян України перебувають за кордоном а карантині, зокрема у Єгипті.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб. Його діагностовано також у двох громадян України у містах Цєшин та Тихи Сілезького воєводства на півдні країни.