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16 березня 2020, 16:41 12

Львівщина: у хворого на кордоні з Польщею коронавірус не виявили

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16 березня 2020, 16:41 12
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У хворого, що перетнув ПП "Краківець – Корчова", діагностували грип
Фото ілюстративне
У хворого, що перетнув ПП "Краківець – Корчова", діагностували грип

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

"Кожен випадок ми ретельно перевіряємо. Чоловіка, якого доставили каретою екстреної медичної допомоги в інфекційну лікарню, обстежили та провели швидкий тест на грип. Він виявився позитивним на грип А. Хворий не потребує стаціонарного лікування - після обстеження та надання рекомендацій переведений на амбулаторний режим лікування", - розповів в.о.директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

Нагадаємо, 14 березня у Міжнародному пункті пропуску "Краківець – Корчова" на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус, у якому один із пасажирів, громадянин України, поскаржився на погане самопочуття.

У нього зафіксували температуру 37,4 та біль у горлі.

Чоловіка каретою екстреної медичної допомоги доправили до інфекційної лікарні міста Львова, а інших пасажирів мікроавтобуса на час діагностування розмістили у спеціально відведеному місці.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають вісім пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус.

В Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії, а у Львові четверо осіб.

Львівщина: визначили бази обсервації для пацієнтів з ГРЗ, що повернулися з-за кордону. Госпітальні бази першої, другої лінії та резервні.

На Львівщині запроваджують суворий карантин. Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо.

Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі.


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