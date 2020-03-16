В Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС

Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут накладывать штрафы

Фото: Ужгородский городской совет

Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут накладывать штрафы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ужгородский городской совет.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном приостановлении работы объектов общего пользования.

С 17 марта 2020 года в Ужгороде не будут работать кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения, детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, парки, аттракционы, все непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры,

объекты мелкорозничной торговли, рынки (кроме продуктовых), рестораны, заведения общественного питания, хостелы.

Работать будут продуктовые магазины, аптеки, АЗС, но руководство таких заведений должно обеспечить предупреждение скопления посетителей.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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