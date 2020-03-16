Понад 60 українців, які "застрягли" на кордоні з Польщею, повернули додому

У ніч із 14 на 15 березня Польща закрила кордони на в'їзд для іноземців. Припинене міжнародне повітряне та залізничне сполучення

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

У ніч із 14 на 15 березня Польща закрила кордони на в'їзд для іноземців. Припинене міжнародне повітряне та залізничне сполучення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

Консульством України в Республіці Польща у Любліні надано автобус, щоб доставити українців з пункту пропуску "Дорогуськ" до пункту пропуску "Ягодин".

Прикордонники організували взаємодію з місцевими органами влади та громадськими активістами, які надають транспортні засоби для повернення українців з території Польщі.

За сьогоднішній день понад 60 українців, які "застрягли" на польській стороні, повернулися додому. Ця робота триває і надалі.

Нагадаємо, Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі.У ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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