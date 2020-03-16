Понад 60 українців, які "застрягли" на кордоні з Польщею, повернули додому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.
Консульством України в Республіці Польща у Любліні надано автобус, щоб доставити українців з пункту пропуску "Дорогуськ" до пункту пропуску "Ягодин".
Прикордонники організували взаємодію з місцевими органами влади та громадськими активістами, які надають транспортні засоби для повернення українців з території Польщі.
За сьогоднішній день понад 60 українців, які "застрягли" на польській стороні, повернулися додому. Ця робота триває і надалі.
Нагадаємо, Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.
Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі.У ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.
16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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