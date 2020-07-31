В СБУ розповіли про хід розслідування справи "луцького терориста"

Правоохоронці вивчають книгу Максима Кривоша "Філософія злочинця"

Правоохоронці вивчають книгу Максима Кривоша "Філософія злочинця"

Крім того, правоохоронці вже опитали понад 50 осіб та провели низку слідчих заходів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Ракурс.

Як повідомив начальник слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик, сам терорист Максим Кривош відмовляється пояснювати слідчим мотиви свого вчинку, тому правоохоронці вирішили вивчити його книгу "Філософія злочинця". Кілька примірників книги було знайдено під час обшуків за місцем проживання Кривоша та передано на лінгвістичну експертизу.

Хитрик повідомив, що заяви Кривоша під час суду про те, що захоплення автобуса було лише початком, підлягають ретельній перевірці. Правоохоронці вже опитали понад 50 осіб та провели низку слідчих заходів.

Крім того, слідство обов’язково встановить, у якому стані перебував терорист під час вчинення злочину. Хитрик також додав, що заручники не підтверджують факту, що нібито Кривош їм заплатив. Однак встановлено, що терорист передав водієві автобуса пачку сувенірних купюр.

Начальник відділу прокуратури Волинської області Вадим Старчук уточнив, що Кривошу оголошено підозру у скоєнні теракту, захопленні та утриманні осіб у якості заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб