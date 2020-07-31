У Львівській області затримали за хабар підполковника поліції

Він вимагав кошти за перекваліфікацію злочину

Він вимагав кошти за перекваліфікацію злочину

У Львівській області під час отримання хабаря у 8 тисяч доларів затримали заступника керівника слідчого відділу одного із територіальних підрозділів Нацполіції.

Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко, передає RegioNews.

За даними слідства, підполковник використовував службові повноваження, щоб "підзаробити".

Неправомірна вигода призначалась за те, що службовець перекваліфікує ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) на необережний злочин, а відтак, підозрюваний отримає значно менший строк покарання", - повідомила Діденко.

Його затримали "на гарячому" в автомобілі під час отримання від брата підозрюваного обумовлену суму.

Підполковнику готують повідомлення про підозру в отриманні хабаря, він буде відсторонений від посади.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чиновник погорів на хабарі у 32 тисячі доларів. Хабар чиновник вимагав за вирішення земельних питань.