Чиновника Чернівецької ОДА впіймали на хабарі: вимагав 10% відкату за тендер

Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі

Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі

Фото: ДБР

В Чернівецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації під час отримання неправомірної вигоди за перемогу у тендері.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату".

Керівників департаменту ОДА був затриманий у службовому кабінеті з неправомірною вигодою у сумі 800 доларів, хоча мав отримати тисячу доларів. А з часом сума мала бути більшою", - йдеться у повідомленні.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження, як вимагання посадової особи неправомірної вигоди.

Наразі керівник департаменту Чернівецької облдержадміністрації затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Він перебуває у СІЗО, найближчим часом буде оголошено підозру і міру запобіжного заходу.

У ході досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики задокументували масштабну вирубку лісів на заході та півночі України.