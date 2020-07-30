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30 липня 2020, 12:46 3

Чиновника Чернівецької ОДА впіймали на хабарі: вимагав 10% відкату за тендер

30 липня 2020, 12:46 3
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Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі
Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі
Фото: ДБР
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В Чернівецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали директора одного із департаментів Чернівецької обласної державної адміністрації під час отримання неправомірної вигоди за перемогу у тендері.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав від переможця тендеру неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості виконання робіт з поточного та капітального ремонтів закладів освіти Чернівецької області за перерахування коштів за виконані роботи в якості "відкату".

Керівників департаменту ОДА був затриманий у службовому кабінеті з неправомірною вигодою у сумі 800 доларів, хоча мав отримати тисячу доларів. А з часом сума мала бути більшою", - йдеться у повідомленні.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження, як вимагання посадової особи неправомірної вигоди.

Наразі керівник департаменту Чернівецької облдержадміністрації затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чиновнику загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Він перебуває у СІЗО, найближчим часом буде оголошено підозру і міру запобіжного заходу.

У ході досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики задокументували масштабну вирубку лісів на заході та півночі України.

ДБР хабар слідство Чернівецька область в'язниця
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