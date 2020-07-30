У Херсонській області СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів
Працівники Служби безпеки України виявили закупівлю неякісних тестів на коронавірус чиновниками Херсонського обласного лабораторного центру.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, лабораторний центр уклав договір на постачання 35 тисяч тест-систем для діагностування коронавірусу, однак придбані засоби не входять до переліку рекомендованих для використання у медичних закладах.
Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень”, - йдеться в повідомленні.
Після виявлення цього факту було повторно протестовано громадян, яких раніше перевіряли неякісними тестами. Також за цим фактом порушено кримінальну справу.
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Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.