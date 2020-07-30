У Херсонській області СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів

Підозрюють посадовців обласного лабораторного центру

Підозрюють посадовців обласного лабораторного центру

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, лабораторний центр уклав договір на постачання 35 тисяч тест-систем для діагностування коронавірусу, однак придбані засоби не входять до переліку рекомендованих для використання у медичних закладах.

Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень”, - йдеться в повідомленні.

Після виявлення цього факту було повторно протестовано громадян, яких раніше перевіряли неякісними тестами. Також за цим фактом порушено кримінальну справу.

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Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.