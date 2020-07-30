19:10  30 липня
Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової
19:36  30 липня
Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія
18:06  30 липня
Зведення ООС: протягом доби ворог двічі порушив режим "Тиша"
UA | RU
UA | RU
30 липня 2020, 18:15 4

У Херсонській області СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів

30 липня 2020, 18:15 4
Читайте также на русском языке
Підозрюють посадовців обласного лабораторного центру
Підозрюють посадовців обласного лабораторного центру
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України виявили закупівлю неякісних тестів на коронавірус чиновниками Херсонського обласного лабораторного центру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, лабораторний центр уклав договір на постачання 35 тисяч тест-систем для діагностування коронавірусу, однак придбані засоби не входять до переліку рекомендованих для використання у медичних закладах.

Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 мільйони гривень”, - йдеться в повідомленні.

Після виявлення цього факту було повторно протестовано громадян, яких раніше перевіряли неякісними тестами. Також за цим фактом порушено кримінальну справу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.

коронавірус СБУ розслідування Херсон корупція тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Убивство злочинця на Полтавщині виявилося інсценованим: організатора затримано
30 липня 2020, 17:45
На Херсонщині місцевий житель влаштував стрілянину: є поранений
30 липня 2020, 14:32
У Залізному Порту нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю
30 липня 2020, 14:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »