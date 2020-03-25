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25 березня 2020, 17:44

У батька хворої коронавірусом дівчинки з Волині COVID-19 не виявили

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25 березня 2020, 17:44
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Стали відомі результати аналізів на коронавірус одного з батьків 7-річної дівчинки з Луцького району
Стали відомі результати аналізів на коронавірус одного з батьків 7-річної дівчинки з Луцького району

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Під прицілом".

Прорезультат аналізу повідомила під час брифінгу заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

"Тест показав у батька негативний результат, а у матері – ще немає результатів, але вона почуває себе добре і на перший погляд здорова", – сказала Тетяна Щербак.

Зазначимо, що сьогодні, 25 березня, на Волині офіційно підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Його діагностували у 7-річної дитини з Луцького району.

"Дівчинка зараз почуває себе задовільно. Вона перебуває під пильним наглядом лікарів разом зі своєю сім’єю. Усі вони – ізольовані. Стан дівчинки зараз стабільний", – зазначила посадовиця.

Наразі ще у дванадцяти людей на Волині підозрюють коронавірус.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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