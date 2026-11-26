Фото: Нацполіція

Аварія сталась на вулиці Київській у селі Піщане Кременчуцького району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 67-річний водій Opel Combo збив 13-річну дівчинку. Вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитину з травмами госпіталізували.

"Поліція закликає водіїв бути особливо уважними під час руху в темну пору доби, завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами та бути готовими до появи пішоходів на дорозі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.