На Полтавщині іномарка збила дитину
Аварія сталась на вулиці Київській у селі Піщане Кременчуцького району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, 67-річний водій Opel Combo збив 13-річну дівчинку. Вона переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитину з травмами госпіталізували.
"Поліція закликає водіїв бути особливо уважними під час руху в темну пору доби, завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами та бути готовими до появи пішоходів на дорозі", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.
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