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На Житомирщині чоловік став жертвою аферистів. Правоохоронці попередили про схему

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Місцевий житель звернувся до поліції. Він розповів, що йому зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку. Він запевнив його, що йому потрібно пройти процедуру для підтвердження особи.

Чоловік довірився та назвав код з SMS-повідомлення. В результаті аферист викрав з його картки понад 73 тисячі гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.