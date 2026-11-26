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Українські пекарі готуються до зміни цін на хліб через складну зиму. Виробники попередили, що без подорожчання галузь може не вижити в умовах постійних атак

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Зазначається, що для того, щоб хлібопекарська галузь змогла пережити цю зиму, вартість хліба в Україні має зрости щонайменше на 5%.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що до кінця року хліб в Україні може подорожчати до 10%. Він зазначив, що вартість зростає на 1,5-2% щомісяця.

При цьому на думку аналітика Андрія Шевчишина, хліб до кінця року може подорожчати приблизно на 5%. ВОдночас він припускає, що темпи подорожчання можуть бути навіть нижчими через падіння попиту та наявність соціальних сортів хліба.

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