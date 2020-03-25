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25 березня 2020, 17:20 2

У Вінницькій області перший випадок COVID-19

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25 березня 2020, 17:20 2
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25 березня у Вінницькій області виявили першого хворого на коронавірус
Фото: Pixabay
25 березня у Вінницькій області виявили першого хворого на коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Укрінформ”.

"Станом на 14.00 годин 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно”, - сказав голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. 25 березня в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, 13 березня 25-річну мешканку Вінниці госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з підозрою на коронавірус.


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