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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 26 листопада загинула одна людина, ще шестеро цивільних отримали поранення. Російська армія атакувала населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, станом на 17:30 відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

Зокрема, у Комишанах внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік 1969 року народження. Він отримав травми, несумісні з життям.

Також через атаки безпілотників поранення дістали четверо жителів Херсона, один мешканець Комишан та один житель Зимівника.

Крім того, внаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

За фактами воєнних злочинів розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.

Нагадаємо, Україна вперше збила російський реактивний дрон "Герань"бойовим лазером.