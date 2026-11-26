Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 26 листопада понад 50 разів атакували безпілотниками Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільськогосподарська техніка, дитячий садок та приватний будинок

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Кривому Розі внаслідок атак пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільгосптехніка та господарська споруда.

Також під ворожими ударами опинилися Зеленодольська, Лозуватська та Карпівська громади Криворізького району. Там пошкоджені інфраструктура та склади.

У Нікопольському районі росіяни атакували районний центр, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів понівечені інфраструктура, дитячий садок та приватний будинок.

Інформації про загиблих і постраждалих у повідомленні ОВА немає.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Одесу та передмістя загинув 70-річний чоловік. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння.