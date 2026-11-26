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Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Лише за день захисники знищили понад сотню російських безпілотників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За добу прикордонники на Сумщині та Харківщині знищили 107 повітряних цілей противника. Зокрема, це дрони типу "ждун", "Гербера", "Молнія" та інші. Захисники показали відео з моментами влучних ударів:

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.