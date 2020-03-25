Працювала у пологовому: що відомо про першу інфіковану COVID-19 на Вінничині
Про це інформують RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ ">"Місто над Бугом”.
Днями жінка відчула себе зле, поскаржилась на біль у горлі та кашель і пішла на лікарняний. 24 березня їй погіршало й рідні викликали медиків. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення Вінницької міської лікарні №1. 25 березня методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України" факт захворювання на COVID-19 підтверджено.
Зараз спеціалісти дезінфікують приміщення пологового будинку, де працювала хвора, та її квартиру.
Як писали RegioNews, 25 березня у Вінницькій області виявили першого хворого на коронавірус.
А раніше у Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.
- 19:21 25 березня У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 8
- 18:59 25 березня Зеленський анонсував проект "Великдень вдома"
- 18:51 25 березня На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
- 18:49 25 березня До Китаю полетить другий літак за тестами на коронавірус
- 18:38 25 березня На Рівненщині поліція перевіряє дотримання правил самоізоляції
- 18:29 25 березня В Донецьку область прибула гуманітарна допомога з Китаю
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ