Працювала у пологовому: що відомо про першу інфіковану COVID-19 на Вінничині

Перша хвора на коронавірус у Вінницькій області - жінка, яка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру

Фото: Pixabay

Перша хвора на коронавірус у Вінницькій області - жінка, яка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ ">"Місто над Бугом”.

Днями жінка відчула себе зле, поскаржилась на біль у горлі та кашель і пішла на лікарняний. 24 березня їй погіршало й рідні викликали медиків. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення Вінницької міської лікарні №1. 25 березня методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України" факт захворювання на COVID-19 підтверджено.

Зараз спеціалісти дезінфікують приміщення пологового будинку, де працювала хвора, та її квартиру.

Як писали RegioNews, 25 березня у Вінницькій області виявили першого хворого на коронавірус.

А раніше у Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.