14:46  25 марта
Кожару задержали по подозрению в убийстве
11:30  25 марта
На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
11:44  25 марта
Из-за коронавируса в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию
UA | RU
UA | RU
25 марта 2020, 17:44

У отца больной коронавирусом девочки с Волыни COVID-19 не выявили

Читайте також
українською мовою
25 марта 2020, 17:44
Читайте також українською мовою
Стали известны результаты анализов на коронавирус одного из родителей 7-летней девочки из Луцкого района
Стали известны результаты анализов на коронавирус одного из родителей 7-летней девочки из Луцкого района

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Под прицелом".

О результатах сообщила во время брифинга заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.

"Тест показал у отца отрицательный результат, а у матери - еще нет результатов, но она чувствует себя хорошо и на первый взгляд здоровая", - сказала Татьяна Щербак.

Отметим, что сегодня, 25 марта, на Волыни официально подтвердили первый случай заболевания коронавирус. Его диагностировали у 7-летнего ребенка из Луцкого района.

"Девочка сейчас чувствует себя удовлетворительно. Она находится под наблюдением врачей вместе со своей семьей. Все они - изолированные. Состояние девочки сейчас стабильное", - отметила чиновница.

Пока еще у двенадцати человек на Волыни подозревают коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


коронавирус
Работала в роддоме: что известно о первой инфицированной COVID-19 на Винничине
25 марта 2020, 17:39
В Винницкой области первый случай COVID-19
25 марта 2020, 17:20
В Черновцах объявили благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом
25 марта 2020, 17:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
25 марта 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
25 марта 2020, 14:00
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »