У отца больной коронавирусом девочки с Волыни COVID-19 не выявили
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Под прицелом".
О результатах сообщила во время брифинга заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.
"Тест показал у отца отрицательный результат, а у матери - еще нет результатов, но она чувствует себя хорошо и на первый взгляд здоровая", - сказала Татьяна Щербак.
Отметим, что сегодня, 25 марта, на Волыни официально подтвердили первый случай заболевания коронавирус. Его диагностировали у 7-летнего ребенка из Луцкого района.
"Девочка сейчас чувствует себя удовлетворительно. Она находится под наблюдением врачей вместе со своей семьей. Все они - изолированные. Состояние девочки сейчас стабильное", - отметила чиновница.
Пока еще у двенадцати человек на Волыни подозревают коронавирус.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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