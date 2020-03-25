На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки

У 7-річної дитини в Волинській області зафіксовано COVID-19. Це перший зафіксований випадок коронавірусу на Волині

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У 7-річної дитини в Волинській області зафіксовано COVID-19. Це перший зафіксований випадок коронавірусу на Волині

Про це повідомляє Волинська ОДА, пише RegioNews.

В облдержадміністрації проінформували про щоденний перебіг хвороби, починаючи від 23 березня, коли мама дівчинки звернулася до лікаря. Дитина переносить хворобу легко, перебуває вдома на самоізоляції.

23.03.2020 року мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) 98%.

Дитині проведено експрес-тести на грип А і В - результат від’ємний, сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у дитини і батьків.

Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.

23.03 ввечері – температура тіла дівчинки становила 38,2

24.03.2020 стан дитини задовільний, температура вранці – 36,7, ввечері-36,7.

24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.

25.03 вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.

Дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

Нагадаємо, на Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

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