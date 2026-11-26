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На Одещині чоловік виготовив собі пенсійне посвідчення. У документі він додав собі інвалідність

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік зробив підроблений документ у ChatGPT. Він заповнив бланк з вигаданими даними. Зокрема, зазначив серію, дату видавання документа та вписав, що нібито є особою з інвалідністю II групи внаслідок загального захворювання з довічним терміном дії.

З цими підробленими документами він спробував подати заяву через портал "Дія". На суді він повністю визнав провину. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень.

Нагадаємо, в Рівненській області чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК для відстрочки від мобілізації. Він визнав свою вину та погодився з обставинами справи. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень.