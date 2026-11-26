Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою відмову прийняти Україну до НАТО у 2008 році: «Якби вона стала членом НАТО, цій війні, ймовірно, вдалося б запобігти»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою відмову прийняти Україну до НАТО у 2008 році: «Якби вона стала членом НАТО, цій війні, ймовірно, вдалося б запобігти»

Фото: з відкритих джерел

Все це можна було би спитати на давню гризню Мерца з бабкою Меркель, яка якраз і була хедлайнером саміту у Бухаресті.

Але таки так, є мемуари Меркелиці, де вона дуже емоційно обстоювала своє рішення злити нас і Грузію з теми вступу в НАТО. Бо у нас мовляв, мало людей за те НАТО, а в Грузії взагалі територіальні конфлікти.

В інтерв'ю Der Spiegel Меркель сказала більше, ніж у вихолощених мемуарах, що у німецькому суспільстві не було запиту на розрив газових відносин із Росією. Більше того, такий крок ніколи не підтримала б промисловість країни.

А отже, між зекономити 5 євро на газу і втопити чужу країну у війні – обрали економію)

Що ж добре, що хоч пізно визнали, що шкурні інтереси і дружба з Путіним була дорожча.

Не забуваємо участь Меркель і в викручуванні нам рук у 2014-2015 роках Мінськими угодами.

Москва прагнула підірвати суверенітет України – зокрема, нав'язати їй федеративний устрій та забезпечити собі максимальний вплив у тих частинах країни, де тоді воліли орієнтуватися на Росію, а не на Захід. От це зараз і домовляє всяким ротам Кремля заявляти про те, як вони захищають рускоязичних і свої буцімто землі на цьому етапі війни.