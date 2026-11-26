Відмова Україні у вступі до НАТО: ціна помилки 2008 року
Все це можна було би спитати на давню гризню Мерца з бабкою Меркель, яка якраз і була хедлайнером саміту у Бухаресті.
Але таки так, є мемуари Меркелиці, де вона дуже емоційно обстоювала своє рішення злити нас і Грузію з теми вступу в НАТО. Бо у нас мовляв, мало людей за те НАТО, а в Грузії взагалі територіальні конфлікти.
В інтерв'ю Der Spiegel Меркель сказала більше, ніж у вихолощених мемуарах, що у німецькому суспільстві не було запиту на розрив газових відносин із Росією. Більше того, такий крок ніколи не підтримала б промисловість країни.
А отже, між зекономити 5 євро на газу і втопити чужу країну у війні – обрали економію)
Що ж добре, що хоч пізно визнали, що шкурні інтереси і дружба з Путіним була дорожча.
Не забуваємо участь Меркель і в викручуванні нам рук у 2014-2015 роках Мінськими угодами.
Москва прагнула підірвати суверенітет України – зокрема, нав'язати їй федеративний устрій та забезпечити собі максимальний вплив у тих частинах країни, де тоді воліли орієнтуватися на Росію, а не на Захід. От це зараз і домовляє всяким ротам Кремля заявляти про те, як вони захищають рускоязичних і свої буцімто землі на цьому етапі війни.