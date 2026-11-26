Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась на території зупиночної платформи Мотовилівка. Попередньо, пасажирський потяг сполученням Рахів-Київ збив на смерть 62-річну місцеву жительку. Жінка переходила залізничні колії в забороненому місці.

Машиніст подавав знаки та застосував екстрене гальмування. Проте, на жаль, уникнути трагедії не вдалось. Жінка загинула на місці від отриманих травм. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.