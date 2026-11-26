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Уряд доручив провести верифікацію даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Перевірятимуть інформацію про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років, зокрема дані про місце проживання, громадянство та документи для виїзду за кордон

Про це йдеться у постанові Кабміну №1466 від 25 листопада, оприлюднену на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Мета верифікації — забезпечити цілісність, повноту та достовірність даних військового реєстру.

Для цього використовуватимуть інформацію з відомчої системи Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Державна міграційна служба передаватиме Міністерству оборони дані, отримані з реєстрів територіальних громад. Зокрема, йдеться про реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, прізвище, ім’я та по батькові, дату й місце народження, стать, адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання та відомості про громадянство.

Також Міноборони отримуватиме дані Єдиного державного демографічного реєстру. Вони включатимуть реквізити закордонного паспорта, інформацію про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну, а також відцифрований образ обличчя особи.

Уряд доручив Міністерству оборони провести верифікацію на підставі отриманих від ДМС даних та актуалізувати інформацію у військовому реєстрі.

Внести зміни до реєстру мають автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

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