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12 листопада 2026, 11:28

За генерала СБУ Дуку вже внесли майже 57 млн грн застави

12 листопада 2026, 11:28
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Фото: Громадське
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За генерала Служби безпеки України Сергія Дуку, фігуранта справи "Карфаген", вже внесли 56,9 млн грн застави із призначених судом 65 млн грн

Про це ЗМІ повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Для повної сплати застави залишається внести ще 8,1 млн грн.

Нагадаємо, суд відправив генерала під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

За інформацією ЗМІ, в регіональних управліннях Служби безпеки зі співробітників вимагають кошти на заставу Дуці. Оперативників нібито зобов'язали перерахувати по 50 тисяч гривень, а начальників секторів, відділів та їхніх заступників – по 150 тисяч гривень.

Що відомо про затримання генерала СБУ

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йшлося про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників. Пізніше голова відомства Олександр Поклад звільнив працівників спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген".

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом, а також розбивав молотком телефони та знищив жорсткий диск.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

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