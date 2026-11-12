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Станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів у дев'яти областях України залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання. Ремонтні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Їх ускладнюють постійні повітряні тривоги.

У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень світла. Для промисловості також діють графіки обмеження потужності. Через регулярні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.