Операція "Карфаген": викрито схему підкупу посадовців СБУ, Нацполіції та прокуратури

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У межах операції "Карфаген" НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів

Про це повідомили НАБУ та САП, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники схеми передавали неправомірну вигоду посадовцям за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

До злочинної діяльності, за інформацією НАБУ і САП, були залучені чинні високопосадовці:

Служби безпеки України,

Національної поліції,

Офісу Генерального прокурора.

А також представники кримінального середовища.

Деталі операції правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.