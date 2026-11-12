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12 листопада 2026, 11:56

"Не заплатили ні копійки": бізнесмен Соколов звинуватив міністра Калашника у мільярдному боргу та тиску

12 листопада 2026, 11:56
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Фото: Соколов Владислав/Threads
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Підприємець Владислав Соколов заявив, що компанії, пов'язані з ним, виконали роботи з будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області на понад мільярд гривень, однак не отримали повної оплати

Про це Соколов розповів у відеозверненні, передає RegioNews.

У невиплаті коштів бізнесмен звинувачує міністра розвитку громад та територій Миколу Калашника, а також стверджує, що після конфлікту проти нього організували інформаційну кампанію та провели обшуки СБУ.

За словами підприємця, до участі в реалізації "Плану стійкості" Київської області його в листопаді 2025 року запросив тодішній керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Соколов зазначив, що очолює підприємство, яке спеціалізується на оптовій торгівлі чорним металопрокатом. Саме завдяки цьому бізнесу його компанії долучилися до проєктування та будівництва захисних конструкцій для підстанцій у Нових Петрівцях і Бородянці.

За його словами, роботи виконували цілодобово у три зміни та завершили протягом трьох тижнів – до кінця грудня 2025 року. Згодом готові об'єкти демонстрували представникам Офісу президента та іноземним делегаціям.

"Калашник отримав політичні дивіденди, водночас ні за матеріали, що поставили, ні за виконані роботи не було заплачено ні копійки", – заявив Соколов.

Він стверджує, що в березні 2026 року Калашник повідомив про можливість розрахунку лише після підвищення рівня захисту об'єктів до другого.

Такий рівень передбачає спорудження бетонного укриття завтовшки 60 сантиметрів, яке має захищати не лише від безпілотників, а й від балістичних загроз.

За словами підприємця, згодом йому запропонували встановити захисні конструкції ще на 26 трансформаторних підстанціях Київщини. У квітні 2026 року надійшло також термінове завдання щодо захисту когенераційних установок регіону. Соколов стверджує, що ці роботи знову довелося виконувати без авансових платежів та підписаних договорів. За його словами, їх завершили за вісім днів, однак грошей за виконане так і не отримали.

Підприємець навів перелік об'єктів та обладнання, до виготовлення, постачання або встановлення яких долучалися його компанії:

  • фізичний захист 34 когенераційних установок у Київській області;
  • захист 30 об'єктів трансформаторних підстанцій ПС-35;
  • виготовлення та встановлення 69 турельних веж;
  • 16 вишок радіоелектронної боротьби в зоні відчуження;
  • 52-метрова вишка в Яготинському районі.

Загальну суму заборгованості бізнесмен оцінює більш ніж у мільярд гривень.

Окремо підприємець розповів про ситуацію з будівництвом захисних споруд на підстанціях, яке розпочалося в травні 2026 року. Загальна вартість робіт, за його словами, становила 2,1 млрд грн.

У червні генеральний підрядник та проєктна організація отримали 580 млн грн авансових платежів. Водночас компанія Соколова, яка постачала металопрокат, отримала лише 160 млн грн передоплати, хоча, за твердженням бізнесмена, поставила матеріалів на 726 млн грн.

"Всього за рік поставлено матеріалів на підстанції на 726 млн грн, що вчетверо перевищує розмір авансу", – зазначив він.

Соколов також стверджує, що із серпня 2026 року був змушений самостійно забезпечувати будівельні майданчики бетоном, а з жовтня – постачати електротехнічне обладнання та розраховуватися із субпідрядниками.

Як доказ проблем із фінансуванням він навів дані Департаменту регіонального розвитку. За його словами, середній рівень готовності об'єктів становить 59%, тоді як рівень авансування – лише 36%. Розмір недофінансування підприємець оцінює приблизно у 500 млн грн.

Водночас 16 жовтня СБУ провела обшуки за місцем проживання та роботи Соколова. Під час слідчих дій, за його словами, правоохоронці вилучили майно та кошти. Підприємець вважає ці дії необґрунтованими та пов'язує їх із конфліктом навколо оплати виконаних робіт.

"Калашник разом зі своїми чинами з СБУ запустили проти мене піар-кампанію. Вона орієнтована на те, щоб зробити з моєї персони цапа-відбувайла у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці на Київщині", – заявив Соколов.

Бізнесмен також повідомив, що новий очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, за його словами, заявив, що особисто нічого йому не обіцяв.

Що відомо про Владислава Соколова

Владислав Соколов – підприємець із Дніпра, колишній боксер і дворазовий чемпіон України.

У 2015 році балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність", однак депутатом не став. Його бізнес пов'язаний із торгівлею металопродукцією. Зокрема, журналісти пов'язують його з компаніями "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб", які постачали метал для будівництва захисних споруд на енергооб'єктах Київщини.

Широкий розголос ім'я Соколова отримало після обшуків СБУ та скандалу навколо розкішного пентхауса з живими крокодилами.

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обшуки СБУ бізнес гроші захист Київська область енергооб'єкти Микола Калашник Владислав Соколов
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