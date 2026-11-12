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12 листопада 2026, 12:15

Авіаудар по Комишувасі: ідентифіковано 48 загиблих, пошуки тривають

12 листопада 2026, 12:15
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Фото: поліція
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У Комишувасі Запорізької області одинадцяту добу тривають пошукові роботи після російського авіаудару

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після останніх трьох днів безрезультатних пошуків рятувальникам нарешті вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших загиблих.

На місці удару працюють криміналісти, слідчі та підрозділи ДСНС. Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції.

Фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують ідентифікацію знайдених тіл. Наразі вже встановлені особи 48 загиблих.

Поліцейські та рятувальники продовжують пошуки людей, які вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під завалами.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Раніше повідомлялося, що з-під завалів дістали тіла 55 людей.

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