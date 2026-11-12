Росіяни масовано атакували Одесу та передмістя: дрон влучив у багатоповерхівку
У четвер, 12 листопада, російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, також пошкоджено приватний гараж.
Інформації про постраждалих немає.
На місцях ударів працюють відповідні служби. Наслідки атаки ще уточнюються.
Нагадаємо, станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів у дев'яти областях України залишається без електропостачання.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
РФ завдала повторного удару по Одесі
12 листопада 2026, 12:28Авіаудар по Комишувасі: ідентифіковано 48 загиблих, пошуки тривають
12 листопада 2026, 12:15"Не заплатили ні копійки": бізнесмен Соколов звинуватив міністра Калашника у мільярдному боргу та тиску
12 листопада 2026, 11:56На Полтавщині внаслідок російської атаки поранені четверо енергетиків
12 листопада 2026, 11:34За генерала СБУ Дуку вже внесли майже 57 млн грн застави
12 листопада 2026, 11:28Через атаки РФ знеструмлена частина споживачів у дев'яти областях
12 листопада 2026, 11:20"Иди сюда, give me please translate": Буданов потрапив у курйозну ситуацію з журналістами
12 листопада 2026, 11:11Реактивні "Шахеди" атакували Волинь: виникла пожежа на митному терміналі
12 листопада 2026, 10:59Під ударом енергетика й транспорт: Росія атакувала вісім областей України
12 листопада 2026, 10:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »