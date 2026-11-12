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У четвер, 12 листопада, російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, також пошкоджено приватний гараж.

Інформації про постраждалих немає.

На місцях ударів працюють відповідні служби. Наслідки атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів у дев'яти областях України залишається без електропостачання.