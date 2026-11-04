Погрожує зброєю та блокує обшук: НАБУ заявило про інцидент із посадовцем СБУ

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Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку.

Крім того, на місце прибули спецпризначенці СБУ.

У НАБУ наголосили, що такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У НАБУ пообіцяли повідомити додаткові подробиці згодом.

Довідка: Сергій Дука – генерал-майор СБУ. До 2023 року мав звання полковника, а 24 серпня 2023 року указом президента Володимира Зеленського отримав звання бригадного генерала. У лютому 2026 року йому присвоїли звання генерал-майора.

Обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Як відомо, за даними ЦПК, у липні 2025 року під керівництвом Дуки, який обіймає посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ, спецслужба провела понад 50 обшуків у детективів НАБУ.