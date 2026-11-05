Операція "Карфаген": п'ятеро топ-чиновників отримали підозри

Фото: НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген". Серед них, зокрема, керівник одного з департаментів поліції, а також перший заступник начальника одного з департаментів СБУ

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Підозри від НАБУ і САП отримали п'ятеро фігурантів справи. Йдеться про:

організатора ЗО (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України);

першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки України (ч. 3 ст. 255 КК України);

керівника одного з департаментів Нацполіції України (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 368 КК України);

заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України);

підлеглого організатора ЗО (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України).

Злочинну організацію створив раніше засуджений громадянин. До схеми він залучив топ-чиновників СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

"Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо", - кажуть в НАБУ.

Варто зазначити, що ЗМІ вказують, що "Мексиканцем" на плівках, скоріше за все, є Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

організатор на прізвисько "Кримінал",

очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",

двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",

двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.