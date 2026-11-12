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12 ноября 2026, 11:28

За генерала СБУ Дуку уже внесли почти 57 млн грн залога

12 ноября 2026, 11:28
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Фото: Громадське
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За генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуку, фигуранту дела "Карфаген", уже внесли 56,9 млн грн залога из назначенных судом 65 млн грн

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

Для полной уплаты залога остается внести еще 8,1 млн. грн.

Напомним, суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

По информации СМИ, в региональных управлениях Службы безопасности сотрудники требуют средства на залог Дуке. Оперативников якобы обязали перечислить по 50 тысяч гривен, а начальников секторов, отделов и их заместителей – по 150 тысяч гривен.

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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