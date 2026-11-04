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04 листопада 2026, 16:00

Справа "Карфаген": у розслідуванні фігурує Єгор Буркін, відомий як "Мексиканець"

04 листопада 2026, 16:00
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Фото: скриншот із відео
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У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром"

Про це йдеться у розслідуванні НАБУ, передає RegioNews.

Повідомляєтться, що Буркін звернувся до Андрія Осіпова, відомого під прізвиськом "Кримінал".

Стверджується, що вони створили злочинне угруповання, до якого залучили посадовців Служби безпеки України та Національної поліції.

Довідка: Єгор Васильович Левченко, відомий також як Єгор Буркін — громадянин Росії, якого українські та російські правоохоронці вважають засновником і очільником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром".

Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони отримували прикриття для роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед фігурантів:

  • організатор на прізвисько "Кримінал",
  • очільник наркокартелю "Хімпром", відомий як "Мексиканець",
  • двоє виконавців — "Боксер" і "Паша",
  • двоє поліцейських із псевдонімами "Прайс" і "Консультант".

Окремо слідство вказує на генерала-майора СБУ з позивним "Акім", який, за версією правоохоронців, мав забезпечувати захист угруповання від уваги колег зі спецслужби.

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Обшуки НАБУ і САП у керівників підрозділів Служби безпеки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал". Раніше його затримали антикорупційні органи

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.

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