00:55  12 листопада
Українська ведуча потрапила в ДТП: її готують до операції
00:35  12 листопада
У пологовому, де Ірина Федишин втратила доньку, зробили заяву
07:36  12 листопада
На Львівщині з вікна шостого поверху випала 14-річна дівчина
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2026, 10:59

Реактивні "Шахеди" атакували Волинь: виникла пожежа на митному терміналі

12 листопада 2026, 10:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 12 листопада російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед"

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Під ударом опинився Ковельський район. У самому Ковелі безпілотник упав на стоянку автомобілів на території митного терміналу.

Внаслідок падіння дрона загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Рятувальники локалізували пожежу та продовжують ліквідовувати її наслідки.

Відомо про одного постраждалого. Загрози його життю та здоров'ю немає.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область війна обстріли наслідки митниця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
РФ завдала повторного удару по Одесі
12 листопада 2026, 12:28
Авіаудар по Комишувасі: ідентифіковано 48 загиблих, пошуки тривають
12 листопада 2026, 12:15
Росіяни масовано атакували Одесу та передмістя: дрон влучив у багатоповерхівку
12 листопада 2026, 11:57
"Не заплатили ні копійки": бізнесмен Соколов звинуватив міністра Калашника у мільярдному боргу та тиску
12 листопада 2026, 11:56
На Полтавщині внаслідок російської атаки поранені четверо енергетиків
12 листопада 2026, 11:34
За генерала СБУ Дуку вже внесли майже 57 млн грн застави
12 листопада 2026, 11:28
Через атаки РФ знеструмлена частина споживачів у дев'яти областях
12 листопада 2026, 11:20
"Иди сюда, give me please translate": Буданов потрапив у курйозну ситуацію з журналістами
12 листопада 2026, 11:11
Під ударом енергетика й транспорт: Росія атакувала вісім областей України
12 листопада 2026, 10:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Микола Княжицький
Всі блоги »