Реактивні "Шахеди" атакували Волинь: виникла пожежа на митному терміналі
У ніч на 12 листопада російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед"
Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.
Під ударом опинився Ковельський район. У самому Ковелі безпілотник упав на стоянку автомобілів на території митного терміналу.
Внаслідок падіння дрона загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
Рятувальники локалізували пожежу та продовжують ліквідовувати її наслідки.
Відомо про одного постраждалого. Загрози його життю та здоров'ю немає.
Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.
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