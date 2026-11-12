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У ніч на 12 листопада російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед"

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Під ударом опинився Ковельський район. У самому Ковелі безпілотник упав на стоянку автомобілів на території митного терміналу.

Внаслідок падіння дрона загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Рятувальники локалізували пожежу та продовжують ліквідовувати її наслідки.

Відомо про одного постраждалого. Загрози його життю та здоров'ю немає.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 12 листопада руйнування зафіксували у восьми областях України. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.