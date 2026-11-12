00:55  12 листопада
Українська ведуча потрапила в ДТП: її готують до операції
00:35  12 листопада
У пологовому, де Ірина Федишин втратила доньку, зробили заяву
07:36  12 листопада
На Львівщині з вікна шостого поверху випала 14-річна дівчина
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2026, 11:34

На Полтавщині внаслідок російської атаки поранені четверо енергетиків

12 листопада 2026, 11:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни атакували бригаду енергетиків на Полтавщині

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"На Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків", – йдеться у повідомленні.

Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів у дев'яти областях України залишається без електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область війна обстріли енергетики постраждалі
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
РФ завдала повторного удару по Одесі
12 листопада 2026, 12:28
Авіаудар по Комишувасі: ідентифіковано 48 загиблих, пошуки тривають
12 листопада 2026, 12:15
Росіяни масовано атакували Одесу та передмістя: дрон влучив у багатоповерхівку
12 листопада 2026, 11:57
"Не заплатили ні копійки": бізнесмен Соколов звинуватив міністра Калашника у мільярдному боргу та тиску
12 листопада 2026, 11:56
За генерала СБУ Дуку вже внесли майже 57 млн грн застави
12 листопада 2026, 11:28
Через атаки РФ знеструмлена частина споживачів у дев'яти областях
12 листопада 2026, 11:20
"Иди сюда, give me please translate": Буданов потрапив у курйозну ситуацію з журналістами
12 листопада 2026, 11:11
Реактивні "Шахеди" атакували Волинь: виникла пожежа на митному терміналі
12 листопада 2026, 10:59
Під ударом енергетика й транспорт: Росія атакувала вісім областей України
12 листопада 2026, 10:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Микола Княжицький
Всі блоги »