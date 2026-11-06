Трощив телефони молотком і погрожував розстріляти НАБУ: деталі затримання генерала СБУ

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Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам НАБУ пістолетом, а також розбивав молотком телефони та знищив жорсткий диск

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми "УП ЧАТ" на YouTube-каналі "Української правди", передає RegioNews.

За його словами, детективи прибули до заміського будинку Дуки для проведення обшуку на підставі ухвали суду. Для забезпечення безпеки вони залучили бійців Управління спеціальних операцій НАБУ.

Однак під час спроби спецпризначенця перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. У вікнах будинку також перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам генерал вийшов на балкон другого поверху з пістолетом у руках.

Абакумов розповів, що через гучномовець повідомив присутнім, що на місці працюють правоохоронці НАБУ, та закликав не створювати небезпечної ситуації.

"Люди на контакт не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати телефони – розбив вщент повністю два телефони, плюс знищив один жорсткий диск", – зазначив детектив.

Згодом до будинку прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". За оцінкою НАБУ, силовики вивчали розташування детективів, щоб відбити та евакуювати генерала.

Як розповів Абакумов, уникнути збройного протистояння між представниками двох правоохоронних органів вдалося завдяки тривалим переговорам і прибуттю адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Крім того, керівник підрозділу детективів НАБУ повідомив, що під час операції правоохоронці зафіксували передачу генералу СБУ чотирьох криптогаманців із коштами на загальну суму близько 3 млн доларів.

За словами Абакумова, за цей хабар Дука через Офіс генерального прокурора мав домогтися зняття арешту з коштів наркосиндикату "Хімпром".

Як відомо, Національна поліція заявила про припинення діяльності мережі магазинів U420, яку пов’язують із транснаціональним злочинним угрупованням "Хімпром". За даними правоохоронців, мережу ліквідували у квітні 2026 року, відтоді жоден із її магазинів не відновив роботу.

Що відомо про затримання генерала СБУ

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, ідеться про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників.

Увечері того ж дня голова СБУ Олександр Поклад звільнив співробітників спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген".

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.