На Херсонщині повідомили про підозру двом жінкам за роботу в окупаційному соцзахисті

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Двом жителькам Херсонщини заочно повідомили про підозру у добровільному зайнятті посад у незаконному органі влади. Йдеться про роботу в окупаційному "Управлінні праці та соціальної політики Херсонського міського округу"

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури жінкам інкримінують добровільне зайняття посад у незаконних органах влади, не пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій — ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у серпні 2022 року обидві підозрювані обійняли посади так званих "спеціалістів відділу прийому заяв" у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні праці та соціальної політики Херсонського міського округу".

Жінки, за даними правоохоронців, виконували обов’язки, пов’язані з наданням публічних послуг. Зокрема, приймали громадян, видавали відповідні бланки та консультували людей у межах своїх повноважень відповідно до законодавства РФ.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Херсонської обласної ради VIII скликання, якого обвинувачують у пособництві у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та окупаційною владою.