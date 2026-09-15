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15 вересня 2026, 16:59

На Херсонщині повідомили про підозру двом жінкам за роботу в окупаційному соцзахисті

15 вересня 2026, 16:59
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Двом жителькам Херсонщини заочно повідомили про підозру у добровільному зайнятті посад у незаконному органі влади. Йдеться про роботу в окупаційному "Управлінні праці та соціальної політики Херсонського міського округу"

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури жінкам інкримінують добровільне зайняття посад у незаконних органах влади, не пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій — ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у серпні 2022 року обидві підозрювані обійняли посади так званих "спеціалістів відділу прийому заяв" у незаконно створеному окупаційною владою "Управлінні праці та соціальної політики Херсонського міського округу".

Жінки, за даними правоохоронців, виконували обов’язки, пов’язані з наданням публічних послуг. Зокрема, приймали громадян, видавали відповідні бланки та консультували людей у межах своїх повноважень відповідно до законодавства РФ.

Нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Херсонської обласної ради VIII скликання, якого обвинувачують у пособництві у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та окупаційною владою.

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