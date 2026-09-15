У Рівному затримали підозрюваного у підпалі автомобіля військовослужбовця

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному поліцейські затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця за грошову винагороду. За виконання "завдання" йому пообіцяли 1500 доларів

Про це повідомила поліція Р і вненської області, передає RegioNews .

11 вересня до поліції звернулася 40-річна жителька Рівного. Вона повідомила, що невідомі підпалили автомобіль її чоловіка, який є військовослужбовцем.

Легковик Suzuki був припаркований біля під’їзду багатоквартирного будинку.

Правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного підпалювача. Ним виявився 18-річний житель Рівного.

За даними поліції, хлопець знайшов в одному з Telegram-каналів пропозицію за гроші підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Він отримав інструкції, заздалегідь підготував легкозаймисту речовину та здійснив підпал.

За виконання цього завдання йому пообіцяли 1500 доларів США.

Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Одещині судили чоловіка, який працював на росіян. Він погодився за грошову винагороду вчиняти підпали на їхнє замовлення.