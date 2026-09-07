Хто така "Муза" зі справи "Карфаген" та що відомо про її зв'язок із Кропивою

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У справі НАБУ та САП "Карфаген", яка стосується "кришування" шахрайських кол-центрів, на оприлюднених детективами записах фігурує жінка з псевдонімом "Муза". Журналісти встановили, що йдеться про 24-річну одеситку Єлизавету Івахненко

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За версією слідства, Івахненко була близькою до одного з ключових фігурантів справи – співробітника ОфісуГенерального прокурора Сергія Кропиви, якого на записах НАБУ називають "Канцлером".

За даними журналістів, Івахненко навчалася в Одеській юридичній академії. У 2024 році вона була аспіранткою кафедри міжнародного та європейського права, а у 2024-2025 навчальному році стала заступницею декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. У 2025 році вона також зареєструвала ФОП у сфері права.

Окрему увагу журналісти приділили майну Івахненко. За даними "Слідства.Інфо", у червні 2025 року вона стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, а в жовтні – нежитлового приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

За даними НАБУ і САП, у січні 2026 року квартиру в Одесі площею 64,5 квадратного метра придбала її мати.

На оприлюднених НАБУ записах жінка, яку слідство називає "Музою", говорить про дорогі речі, зокрема Porsche, одяг Loro Piana, годинники, браслети, сумки та шуби. В одному з діалогів вона також запитує, чи потрібно видалити відповідні матеріали.

Як відомо, 7 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Прокуратура просила визначити заставу в розмірі 50 млн грн.

Що відомо про операцію "Карфаген"

5 веренся НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За версією слідства, угруповання діяло в Офісі Генерального прокурора та було пов’язане з "кришуванням" шахрайських кол-центрів. Учасники нібито отримували гроші за невтручання в їхню діяльність.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Основні фігуранти:

Сергій Кропива – заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.

– заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Канцлер". За версією слідства, саме він був одним із ключових учасників та міг очолювати злочинну організацію. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн. Єлизавета Івахненко – 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза".

– 24-річна фігурантка справи, яка в матеріалах слідства проходить під псевдонімом "Муза". Богдан Бойко – президент ФК "Харків". САП заявила, що він також є фігурантом операції та, за версією слідства, координував діяльність мережі шахрайських кол-центрів. Бойко заперечив свою причетність до незаконної діяльності.

Слідчі дії також проводили щодо інших посадовців та осіб, яких правоохоронці перевіряють на можливу причетність до схеми.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.