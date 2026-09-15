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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
15 вересня 2026, 12:00

Юридична вибухівка під НАБУ: фінал каденції Руслана Кравченка

15 вересня 2026, 12:00
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«Карфаген» завдає удару у відповідь
«Карфаген» завдає удару у відповідь
Руслан Кравченко. Фото: Офіс генпрокурора
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Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима Офісу Генпрокурора перед своїм звільненням з посади. "Карфаген" завдав удару у відповідь. Це і інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями Генпрокурора. Ця підозра може "зависнути", якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий Генпрокурор, або т.в.о. Генпрокурора, з суто формальних обставин. Але вона може залишитись міною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності.

Передавати цю підозру в суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу Президента України і для Офісу Генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще і інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах з міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством.

З високою ймовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що Президент України і керівник його Офісу також розуміють відповідні ризики. Для них за нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо Генпрокуратури і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю "підозру" взяти в рамочку і повісити на помітну стінку, і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту "рушницю", яка може при нагоді і вистрілити.

А для Руслана Кравченка ця "підозра" стає інструментом політичного і правового самозахисту в подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки не має. Але вона може з’явитися, і тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія.

Щодо нового Генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде т.в.о. (тимчасово виконуючий обов’язки) Генпрокурора. Призначити нового Генпрокурора в Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для Президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика.

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Руслан Кравченко генпрокурор Генпрокуратура НАБУ Карфаген підозра
 
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