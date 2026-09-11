300 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід Столару у справі "Форест Гамп"

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11 вересня Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату України заставу у 300 млн грн. Він є фігурантом справи "Форест Гамп"

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата Вадима Столара.

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду, не залишати територію України без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами.

Крім того, Столару заборонено відвідувати приміщення, зазначені в ухвалі слідчого судді.

Нардеп також має здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області закордонні паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд до неї.

Строк дії покладених судом обов’язків – до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 20 серпня Столару заочно повідомили про підозру. Нардепу інкримінують злочини за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

За цими статтями йому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.