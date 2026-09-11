16:10  11 вересня
На Харківщині чоловік "знищив" свій дім заради кількох мільйонів
13:44  11 вересня
На Житомирщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедистку
01:35  11 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2026, 18:11

300 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід Столару у справі "Форест Гамп"

11 вересня 2026, 18:11
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

11 вересня Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату України заставу у 300 млн грн. Він є фігурантом справи "Форест Гамп"

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата Вадима Столара.

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду, не залишати територію України без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами.

Крім того, Столару заборонено відвідувати приміщення, зазначені в ухвалі слідчого судді.

Нардеп також має здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області закордонні паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд до неї.

Строк дії покладених судом обов’язків – до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 20 серпня Столару заочно повідомили про підозру. Нардепу інкримінують злочини за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

За цими статтями йому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВАКС Вадим Столар запобіжний захід народний депутат залог Форест Гамп
9 років ув'язнення за "плюшки": ВАКС засудив нардепа Олександра Юрченка
11 вересня 2026, 17:03
Фігурант справи "Феміда" нардеп Столар повернувся в Україну – ЗМІ
09 вересня 2026, 20:01
Хто така "Муза" зі справи "Карфаген" та що відомо про її зв'язок із Кропивою
07 вересня 2026, 12:50
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
51% українців у Польщі планують повернутися додому: коли саме – результати опитування
11 вересня 2026, 20:20
Духовний наставник Путіна отримав підозру: у СБУ розповіли деталі
11 вересня 2026, 19:39
На Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковик: травмувався 63-річний водій
11 вересня 2026, 19:18
У Києві зафіксували приліт по третій АЗС: РФ атакувала заправку на Подолі
11 вересня 2026, 19:01
На Буковині викрили трансфер для ухилянтів за тисячі євро
11 вересня 2026, 18:55
Розстріляли з автоматів: поблизу Добропілля окупанти стратили двох полонених нацгвардійців
11 вересня 2026, 18:41
Через ревнощі напав із ножем на чоловіка колишньої: у Києві затримали військового
11 вересня 2026, 18:24
Атака на Дніпро: пошкоджені будинки, кількість поранених зростає
11 вересня 2026, 17:50
ЄС схвалив €6,1 млрд для України на дрони та ракети PAC-3 для Patriot
11 вересня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Всі блоги »