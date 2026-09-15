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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
15 вересня 2026, 09:29

Небажання НАБУ і САП "втягуватися в політику" у контексті безпеки країни

15 вересня 2026, 09:29
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Фото: скриншот з брифінгу керівників НАБУ та САП 14 вересня
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Підтримую НАБУ і САП. Хоча б тому, що інших незалежних правоохоронних інституцій не існує.

Немає незалежного від президента уряду, немає незалежної Верховної Ради, немає незалежних суддів і прокурорів.

НАБУ і САП сьогодні останній законний форпост на шляху сповзання країни до авторатираризму і прямого правління мафії на кшталт сицилійської.

Але!.. Сьогоднішня прессуха антикорів була сумна – очільники НАБУ і САП не дали відповіді на гострі запитання журналістів, відверто хамили і апелювали до букви закону.

Навіщо виходити до суспільства з відкритою прес-конференцією, апелювати до суспільства, намагатися отримати підтримку суспільства, якщо не бажаєш відповідати на питання суспільства?..

Колись давно, більше ніж півроку тому, мені неформально передали з НАБУ і САП, що вони не будуть мене підтримувати і захищати через те, що я їх "втягую в політику".

Нагадую, що вся моя "політика" була в інженерних рішеннях, які давали нам можливість атакувати москву і ефективно протидіяти ворожим дронам. Вся моя "політика" була в тому, що я свідчив НАБУ проти збройової мафії.

В підсумку небажання очільників НАБУ і САП "втягнути їх в політику" закінчилося не тільки особистою трагедією мого підрозділу і моєї родини, а й неспроможністю наших сил оборони влаштувати обіцяний блек-аут у москві і захистити країну від атак реактивних шахедів. Збитки економіки досягли сотень мільярдів гривень, прибутки штілерманів – десятків мільярдів доларів.

Не можна бути трохи вагітним. Суворе дотримання законів означає, в першу чергу, стопроцентне дотримання вимог суспільства на захист і справедливість. В решті-решт саме суспільство пише закони.

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