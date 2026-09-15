На Житомирщині перекинувся трактор: загинув 16-річний хлопець

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 16-річний житель Рівненщини керував трактором МТЗ-82 та рухався лісовою дорогою. Юнак з'їхав у кювет, після чого трактор перекинувся.

Внаслідок ДТП хлопець отримав травми, від яких загинув на місці події.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці закликають батьків контролювати місцезнаходження дітей та не допускати їх до керування транспортними засобами, на які вони не мають відповідного права.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. Аварія сталася 13 вересня. Унаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події. 19-річного водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.