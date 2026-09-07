Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум

Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів

Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів

Будинок, розбитий КАБом на початку червня 2026. Фото: Ольга Чайко

23 години тривог на день. Київ лише вчиться жити у цій реальності. Уряд розробив схему, яка не дасть паралізувати місто. Зокрема, тривоги будуть: м’якшими – жовтими (під час боротьби із безпілотниками, сирена вмикається на 30 секунд) і більш жорсткими – червоними (коли на столицю летить балістика, сигнал звучить 1 хвилину). Лише в цьому випадку зупинятимуться відтинки метро, що зв’язують лівий і правий береги Дніпра, й перехід в укриття для бізнесу стане обов’язковим.

Суми у режимі майже цілодовобих тривог живуть уже кілька років. Тут нема різнокольрових тривог, натомість із літа містян гучно попереджають про те, що саме летить на місто, а далі жителі самостійно вирішують, як краще їм діяти.

"Увага! КАБи на місто! Всі – в укриття!". Цим оголошенням нас вітають Суми. Тривога звучить постійно. Причому, коли загроза довга, гучномовці попереджають про небезпеку кожні пів години.

Розбитий КАБами будинок в ніч на 28 серпня

Біля будинку порвана антидронова сітка, що захищає дороги на околицях Сум

На те, щоби сховатися від КАБів у містян є від 10 до 15 хвилин. І це оголошення є одним із найважливіших.

"Раніше ми вмикали сповіщення про КАБи, коли вони з’являлися на кордоні. Та час підльоту керованої авіамбомби – це лише одна-дві хвилини, тож люди не встигали відреагувати. Зараз ми систему удосконалили, і, щойно ворожі літаки заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття", – розповідає Віталій Дейниченко, начальник управління муніципальної безпеки Сум.

Мобільне укриття на центральній площі Сум, поряд - портрети загиблих захисників і розбите приміщення Сумської ОВА

Жителів про небезпеку сповіщають за допомогою кількох елементів. Перший – МАСЦО, тобто місцева автоматизована система централізованого оповіщення. Вона запускає сигнал тривоги по всій громаді, за це відповідає обласна влада. Блоки, які розміщені на адмінбудівлях, роздають сповіщення, а черговий контролює, аби включилися усі. Причому, якщо світла у місті немає, тривога все одно звучатиме, адже блоки мають автономну систему живлення.

Також Суми мають власне вуличне радіо – і сигнал щодо типу тривог звучить через гучномовці. Їх 19, вони розміщені майже по всьому місту і транслюють 24 оповіщення цивільного захисту. Найбільш поширені – "Повітряна тривога триває", "Відбій повітряної тривоги", "БПЛА над містом" та "Увага, КАБи на місто!". Також через вуличне радіо звучить гімн та оголошують хвилину мовчання. Та все ж, переважно, воно сповіщає про небезпеку.

"Наразі загрози дуже часті, – каже Віталій Дейниченко. – Трансляція "Повітряна тривога триває", відбувається щопівгодини в разі довгої повітряної тривоги. Фактично вдень через системи вуличного радіо транслюється 30-40 повідомлень. Якщо летить БПЛА (а це дуже часто – ред.), то сигнал транслюється безпосередньо, коли апарат заходить на територію громади. У людей є десь близько п'яти-семи хвилин для того, щоб зреагувати на це повідомлення".

Напис "Укриття" над підвалом

Жителі Сум до тривог уже звикли. По факту вони реагують лише, якщо на місто летять КАБи. Тоді, кажуть, треба сховатися бодай у якесь приміщення.

"Як у нас вже кажуть люди, у Сумах є графік запуску КАБів, тому що це відбувається у певні години: пів на третю ночі, 8:30 – 9:30 вранці і увечері. Я дуже часто йду додому під звуки "КАБи на місто", – розповідає Тетяна Смирнова. Вона бариста у кав’ярні "Лев КАВА". Це ветеранський бізнес, який запрацював кілька місяців тому, і люди приходять сюди в обід, на ранкову каву або просто сховатися від загроз: "Це я зранку помічаю. Коли йдуть на роботу, то просять зайти, типу "ми просто постоїмо"… І це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реаліях, що без цього ніяк".

Мобільне укриття, зведене поряд із місцем удару

Тетяна каже, найстрашніше чути це повідомлення, коли переходиш міст або йдеш по відкритій місцевості, де укриттів немає. Мобільні укриття, які мають принаймні вберегти від уламків, по місту є – їх майже 50. Але зайти туди іноді складно – деякі уже перетворилися на туалети. Місцева влада про це знає, каже, що шукає вихід.

"План такий: коли людина буде заходити в укриття, буде вмикатися автоматичне освітлення, камера буде знімати. Ці всі відеоряди будуть направлені до поліції, яка зможе оперативно реагувати", – каже заступниця міського голови Сум Римма Бикова.

Римма Бикова, заступниця міського голови Сум

Виконавча влада уже попросила міську військову адміністрацію профінансувати проєкт, але визнає: аби він запрацював, знадобиться кілька місяців. Загалом місто має близько 200 найпростіших укриттів і кілька – протирадіаційних. Чотири ось-ось здадуть у експлуатацію, одне уже майже рік працює. У першому протирадіаційному укритті вчаться діти. Це єдиний спосіб перевести їх повністю на очне навчання. Цього літа КАБи стали для міста справжнім терором. Дрони і ракети прилітали і раніше. Тож, поки працювало основне приміщення школи, діти вчилися за змішаною системою, а процес часто переривався, розповідає директор закладу Олександр Ванюшенко.

Порожній клас у законсервованому основному приміщенні школи Сум

"У нас укриття тоді не було, ми орендували за договором у садочку, тому дітей під час тривоги батьки розбирали.

Тоді ще не було такого поняття, як швидкісні шахєди, не було таких ракетних масових обстрілів, як зараз, не було КАБів. Батькам повідомляли через чат класу. Приходили батьки, бабусі, дідусі. Навіть сусіди. Іноді навчання доводилося переривати двічі-тричі на день. І якщо діти молодшої ланки навчаються з 8:00 ранку, наприклад, до 12:00, а тривога о 9:30 – то, виходить, один урок провели, а далі – уже питання".

Протирадіаційне укриття, а фактично поки єдина діюча підземна школа м. Суми

Нині діти цього закладу навчаються очно. У кілька змін. Головне питання – доставити їх до школи під час тривог.

"Броньованих шкільних автобусів у нас, звісно, немає, – констатує Римма Бикова – але зазвичай в тих громадах, в яких дуже погана безпекова ситуація, гірша, ніж у Сумах, переводять на онлайн навчання. А у цьому закладі діти вчаться неподалік.

І дитині, яка через тривогу запізналася на заняття, ніхто нічого не скаже. У Сумах повітряна тривога триває майже цілу добу, в нас може бути 15 хвилин перерви, коли її немає, може бути півгодини, максимум година. Ми постійно в режимі тривоги.

Ми, як дорослі, вже навчилися оцінювати ситуацію. Тобто це тривога на Сумський район, на Сумську область, чи це тривога саме для міста Суми. В нас є вуличне радіо, яке, зазвичай, повідомляє про те, яка тривога зараз триває. Всі небезпеки дорослі оцінюють і ухвалюють рішення.

Найбільша небезпека – це коли летять КАБи. У нашому місті вже були трагічні випадки, коли люди загинули, було багато поранених і ампутацій. Це було в перші періоди, коли КАБи тільки почали запускати на Суми. Зараз військові повідомляють про можливість траєкторії польоту саме на наше місто, повідомляють завчасно і насправді всі мають можливість спуститися в укриття".

Іграшки на місці, де від удару КАБа у червні загинула жінка з дитиною

Але в укриття, звісно, спускаються не всі. Так, як у Києві, місця у сховищах заздалегідь не займають. Ідуть туди, коли вже справді гучно.

Під час тривог закриваються деякі магазини і зупиняються тролейбуси, а на вулицях з'являється все більше авто, які знищили дрони.

Від ворожих "птахів" люди ховаються у приміщеннях, а околиці районів, куди найчастіше долітають ФПВ та "Молнії", уже затягнуті сітками. Та від КАБів вони не рятують.

Вогнегасники в одній зі шкіл м. Суми