У Києві через російську атаку постраждали двоє людей
Унаслідок російської атаки на столицю постраждали двоє людей. Про це повідомили в міській владі
Про це повідомили у МВС України, передає RegioNews.
У Святошинському районі Києва через обстріл загорілися п’ять автомобілів та нежитлова будівля на території гаражного кооперативу. Рятувальники ліквідували пожежу.
Також унаслідок атаки зафіксували падіння уламків безпілотників на кількох локаціях у Солом’янському та Голосіївському районах столиці.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ загинув чоловік, ще восьмеро людей постраждали.
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