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15 вересня 2026, 10:57

На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз

15 вересня 2026, 10:57
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Фото: ДСНС
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Російські війська вночі 15 вересня атакували тепловоз у Волинській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожого удару тепловоз загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 13 вересня росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, лише за два кілометри від кордону з Польщею.

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