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11 вересня 2026, 17:03

9 років ув'язнення за "плюшки": ВАКС засудив нардепа Олександра Юрченка

11 вересня 2026, 17:03
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Фото: Олександр Юрченко в залі суду / hromadske
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Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Олександра Юрченка винним у корупційному злочині та призначив йому 9 років позбавлення волі

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Також суд заборонив йому протягом трьох років обіймати певні посади та постановив конфіскувати частину майна.

За версією обвинувачення, Юрченко через свого помічника просив передати 10 тисяч доларів "плюшок" для себе та ще 200 тисяч доларів – для членів парламентського комітету.

Справу Юрченка ВАКС розглядав із 2021 року. У 2024 році через заміну судді розгляд довелося почати спочатку. Цього літа існував ризик повторного перезапуску справи, однак колегія суддів встигла завершити розгляд і винести вирок, зазначили в ЦПК.

Там наголосили, що Юрченко став третім чинним народним депутатом, якому ВАКС призначив реальний термін ув’язнення.

Як відомо, раніше нардепа Анатолія Гунька засудили до 4 років позбавлення волі, а депутатку Людмилу Марченко – до 2 років.

Вирок ВАКС ще може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Що відомо про справу нардепа Юрченка

Олександр Юрченко – народний депутат Верховної Ради 9-го скликання, обраний від партії "Слуга народу". Згодом він вийшов із фракції на тлі корупційного скандалу, а у травні 2022 року приєднався до депутатської групи "Відновлення України".

У вересні 2020 року Юрченку та його помічнику Івану Фіщенку оголосили підозри у причетності до вимагання неправомірної вигоди. За даними слідства, депутат нібито просив 13 тисяч доларів у детектива під прикриттям за внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо змін у сфері переробки твердих побутових відходів. Також, за матеріалами справи, він вимагав ще 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету парламенту.

Вищий антикорупційний суд тоді обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн грн. Згодом застава була внесена, і Юрченко вийшов із-під варти.

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