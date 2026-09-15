Росіяни вдарили по Сумах: серед постраждалих - дитина

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Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару в Сумах загорілись житловий будинок та господарська споруда. Вогонь охопив також ті будинки, які були поруч. Рятувальники ліквідували пожежу попри постійну загрозу повторних обстрілів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, але уже відомо, що серед них - дитина.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.